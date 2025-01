L'ayatollah Khamenei a dirigé la prière funéraire pour deux juges tombés en martyrs

Téhéran (IRNA)- L'ayatollah Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, a dirigé la prière funéraire sur les dépouilles du Hudjat-ul-Islam Cheikh Ali Razini et Hadj Cheikh Mohammad Moghiseh, dans l’enceinte de la Husseinyah de l’Imam Khomeiny, le 19 janvier 2025. Les martyrs Razini et Moghiseh, qui ont été assassinés le 18 janvier 2025 dans leur bureau, étaient deux des juges éminents et courageux du système judiciaire iranien.