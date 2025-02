40e festival international de musique Fajr (3e jour): la musique folklore de la région du Guilân mise à l’honneur

Téhéran (IRNA)- Le 40e festival international de musique Fajr vise à présenter et à honorer les meilleures œuvres des musiciens iraniens, à promouvoir l'art musical, à améliorer le goût et la culture d'écoute du public, à préserver l'identité nationale enracinée dans les enseignements religieux et iraniens, à soutenir l'art créatif - en particulier les idées et les performances de la jeune génération - et à identifier et renforcer la qualité de la forme et du contenu dans les différents genres musicaux. Pour l'édition actuelle, six musiciens et groupes de Turquie, d'Espagne, d'Inde, des Pays-Bas, de Tunisie et d'Arménie ont participé au festival, ainsi que 100 groupes iraniens, soit plus de 1 400 musiciens. Le festival se déroulera en deux sections, compétitive et non compétitive, jusqu'au 17 février à Téhéran.