La Révolution islamique : un modèle inédit de gouvernance dans le monde contemporain (Analyse de Morgan Lotz)

Survenue en 1979, la Révolution islamique d’Iran a marqué un tournant majeur du XXe siècle, transformant en profondeur la politique intérieure et internationale du pays tout en influençant l’équilibre des forces à l’échelle mondiale. Son impact sur les relations internationales, notamment sur la politique américaine au Moyen-Orient, fut considérable, affaiblissant la position des États-Unis dans la région.

Malgré les pressions et les oppositions, la Révolution islamique a perduré et n’a jamais pu être stoppée par ses adversaires.

Quarante-six ans de mobilisation populaire lors du 22 Bahman : un phénomène unique dans l’histoire des révolutions

Les experts en histoire et en sociologie s’accordent à dire qu’une mobilisation aussi constante et massive, après près d’un demi-siècle, est sans précédent dans l’histoire des révolutions. Aucun cadre théorique ne peut à lui seul expliquer pleinement cette longévité et cette ferveur.

Par leur courage, leur patience, leur résilience et leur fidélité aux principes de la Révolution, les Iraniens ont démontré que celle-ci ne se résumait pas à un simple événement historique, mais constituait un mouvement vivant et dynamique, enraciné dans la foi et la volonté populaire.

Morgan Lotz, écrivain et iranologue indépendant français partage son point de vue avec nous.