Exercice militaire conjoint Zulfiqar 1403 : la parade de clotûre

La parade des navires de surface et sous-marins, des frégates, des navires lance-missiles, des navires de transport et des sous-marins a eu lieu, ce mardi 25 février 2025, lors du dernier jour de l'exercice militaire conjoint 1403, en présence du général de brigade Seyyed Abdolrahim Mousavi, commandant en chef de l'Armée, et du vice-amiral Habibollah Sayyari, chef d'état-major et vice-coordonnateur de l'Armée, dans le golfe d'Oman. Photo: Mohammad Mahdi PourArab