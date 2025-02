Exercice conjoint Zolfaghar 1403 de l'Armée iranienne : première participation opérationnelle du chasseur Yak-130

Le général de brigade Alireza Sheikh a déclaré : « Dans le cadre de l'exercice conjoint Zolfaghar 1403 de l'Armée, pour la première fois, le chasseur Yak-130 a participé à une opération aérienne conjointe et a montré une partie de ses capacités avancées et uniques. Ainsi, lors de cette opération, le Yak-130, aux côtés de deux chasseurs MiG-29, a participé à une mission de poursuite et de destruction d'un drone cible. »

Il a ajouté : « Les pilotes des chasseurs MiG-29 ont réussi, grâce à leur grande compétence, à identifier et à intercepter le drone cible. Par la suite, le Yak-130, en lançant des missiles avancés, a complètement détruit ce drone. Cette opération a démontré la coordination et la grande capacité de la force aérienne de l'Armée dans l'exécution de missions aériennes complexes. »

Le porte-parole de l'exercice a rappelé : « La première présence du chasseur Yak-130 dans cet exercice marque un tournant dans la démonstration des capacités de la force aérienne de l'Armée. Ce chasseur, avec sa conception moderne et ses capacités opérationnelles élevées, a montré dès sa première participation une performance impressionnante et remarquable. »

Le général Alireza Sheikh a conclu : « La présence du Yak-130 lors de l'exercice Zolfaghar 1403 témoigne des progrès considérables réalisés par la force aérienne de l'Armée en matière de mise à jour de sa flotte aérienne et de l'utilisation de technologies avancées. Ce chasseur, avec ses capacités uniques, a renforcé la capacité de la force aérienne à contrer les menaces. »