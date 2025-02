L'armée iranienne lance de vastes exercices conjoints Zolfaghar 1403

Le commandant de l'exercice conjoint Zolfaqar 1403, l’amiral Sayyari a révélé que l'événement présenterait des tactiques militaires avancées et une multitude de nouvelles armes développées par les forces armées.

L'un des aspects essentiels des exercices de cette année consiste à tester les derniers développements de l'Iran en matière de munitions intelligentes et guidées avec précision, a-t-il annoncé.

Selon M. Sayyari, les exercices comprendront l'essai de nouvelles armes, telles que des missiles intelligents, précis et à frappe chirurgicale, ainsi que des véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les exercices permettraient également de tester l'état de préparation des technologies de pointe, telles que la cyberguerre, la guerre électronique et les technologies émergentes qui pourraient redéfinir les futurs champs de bataille, a-t-il ajouté.

« La nouvelle génération d'armes intelligentes créées par les forces armées iraniennes sera présentée lors de cet exercice », a souligné M. Sayyari. « Nous testons des armes plus précises et technologiquement plus avancées que tout ce que nous avons utilisé jusqu'à présent. Cela témoigne de l'ingéniosité et de la créativité de la jeune génération de nos forces armées ».