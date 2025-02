Le système de défense aérienne « 15 Khordad » abat un avion hostile lors d'une manœuvre militaire

Selon le général de brigade Alireza Sheikh, porte-parole des exercices militaires conjoints Zolfaqar de l'armée iranienne, les forces de défense aérienne de l'armée, utilisant le système de détection et de positionnement passif Zolfaqar, ont fourni la position 3D précise de l'avion hostile aux systèmes de conflit et d'engagement, et le système de défense aérienne local « 15 Khordad » a réussi à abattre l'avion hostile à l'endroit où il était ciblé.

Le général de brigade Reza Sheikh a souligné que l'un des points clés de cet exercice était la mise en œuvre de diverses mesures de défense passive visant à dissimuler les systèmes, les équipements et les activités de défense aérienne et à empêcher l'ennemi d'accéder aux informations de ses forces, ce qui a été effectivement réalisé dans cette partie de l'exercice.

Il a expliqué que la performance cohérente et intégrée du système de défense aérienne, comprenant les systèmes de détection et d'identification, la guerre électronique, les capteurs radar et de surveillance, et les systèmes de missiles, permettait d'obtenir une performance convenable.