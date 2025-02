L'Iran va mener des exercices militaires conjoints Zolfaqar 1403 dans les eaux du sud

Le contre-amiral Habibollah Sayyari a précisé que l'exercice serait guidé par la devise "Sécurité et autorité durables". Selon ses déclarations, l'exercice réunit plusieurs capacités de l'armée iranienne, y compris celles de la force terrestre, de la défense aérienne, de l'armée de l'air, de la marine stratégique, ainsi que du quartier général de la défense aérienne conjointe Khatam Al-Anbiya.

L'objectif principal de cet exercice, a-t-il expliqué, est de renforcer les capacités de défense et de dissuasion de la République islamique d'Iran face à toute menace terrestre, aérienne ou maritime. Le contre-amiral a ajouté que toute tentative d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Iran ou à ses intérêts dans les airs, sur mer ou sur terre se solderait par des conséquences sévères pour l'ennemi.

Le commandant a également dit que l'exercice avait pour but de tester de nouvelles tactiques développées et mises en œuvre par la jeune génération de l'armée iranienne. Il a souligné que chaque année, de nouvelles armes sont intégrées aux exercices, et que de nouvelles munitions intelligentes, de haute précision et de technologie avancée, ainsi que divers types de missiles, y seraient testées.

Le contre-amiral Sayyari a insisté sur l'importance du transfert de l'expérience des membres expérimentés vers les jeunes générations. Il a précisé que la réussite de ces exercices conjoints, qui impliquent toutes les branches de l'armée, repose sur une coordination optimale entre elles.

Il a par ailleurs rappelé que, compte tenu des menaces actuelles et futures, cet exercice se distingue des précédents, non seulement par les tactiques employées, mais aussi par les technologies déployées. Il a ajouté que la créativité et l'innovation seraient au cœur de cet exercice, permettant aux jeunes forces de prouver leur capacité à renforcer la défense du pays et à améliorer sa dissuasion.

Le contre-amiral Sayyari a également souligné que l'exercice mettrait un accent particulier sur les défis émergents. Des domaines tels que la guerre électronique, la cybersécurité, les véhicules aériens sans pilote (drones), ainsi que d'autres technologies de pointe susceptibles de transformer le champ de bataille, seraient au centre de l'attention.