Escrime : la médaille d'argent asiatique décorchée par les jeunes iraniens

Le lundi 28 octobre et au dernier jour du Championnat d'Asie des moins de 23 ans en Thaïlande, l’équipe iranienne de sabre (discipline olympique depuis 1896 pour les hommes et 2004 pour les femmes), remporte le deuxième titre et ramène au pays la médaille d'argent.

L’équipe iranienne a rivalisé avec Nima Zahedi, Chahriar Golzar, Amir Hossein Chaker et Ahmad Reza Chahmiri dans la finale par équipe, qui était en repos lors de la huitième finale.

En quarts de finale, les jeunes iraniens ont battu les Philippines (45-44) avant de vaincre la Thaïlande (45-44) en demi-finale.

L’équipe iranienne a battu la puissante équipe sud-coréenne (45 contre 22) en finale et remporté la médaille d’argent.

L’escrime est un sport de combat. Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant (estoc et taille) d’une arme blanche sur les parties valables sans être touché.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**