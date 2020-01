Nanotechnologie: l'Iran conserve son 4e rang au niveau mondial

Mehdi Rezayat a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse que l'Iran a une longue distance d'avance sur les pays voisins et que ses principaux rivaux sont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et les pays européens.

Rezayat a ajouté qu'en 2019, plus de 10400 articles avaient été publiés sur la nanotechnologie dans le journal ISI, selon lequel l'Iran occupe le quatrième rang mondial.

L'Iran est en bon état de production scientifique et que le document décennal sur les nanotechnologies a appelé à la commercialisation, à l'exportation, à la création d'entreprises internationales et à la coopération.

En Iran, il y a plus de 35 000 étudiants et diplômés dans ce domaine, dont une partie en nanomédecine. Plus de 220 entreprises basées sur la connaissance travaillent dans ce domaine et plus de 660 produits certifiés ont été fabriqués dans différents domaines, tels que la pharmacie et le textile.

Au cours de l'année iranienne (à partir du 21 mars 2019), le chiffre d'affaires de la nanotechnologie a été très faible mais a atteint 60 millions de dollars au cours des deux années précédentes et plus de 83 millions de dollars au cours de la dernière année. Il devrait dépasser 165 millions de dollars jusqu'au 20 mars, ce qui marque le début de la nouvelle année iranienne.

