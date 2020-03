Zarif: La combinaison des sanctions et du Covid-19 est un ennemi plus dangereux

Mohammad Javad Zarif, a déclaré lundi, sur sa page Instagram : "Ces jours-ci, le monde est confronté à un défi commun et global, cette fois les pays ne défendent pas seulement les frontières et les intérêts nationaux, mais ils défendent l'humanité, vivre et survivre."

Le chef de la diplomatie iranienne a précisé : "Pour que le monde revienne à la vie, nous devons croire que toute cette planète est entièrement un terrain de lutte, et partout où nous perdons, c'est le monde entier qui a perdu."

"Le monde doit être reconnaissant à tous les efforts, que ce soit à Wuhan, Téhéran, Milan, Madrid ou New York, et chaque information amère et chaque image triste de la mort humaine appelle le deuil du monde entier. Le combat contre le Coronavirus est une campagne humanitaire, et le fait de perturber cette campagne universelle est immoral et inhumain. Si la pandémie de Coronavirus ne peut pas arrêter l'arrivisme politique et l'unilatéralisme irresponsable, le monde et les valeurs morales échoueront à nouveau.", a souligné Mohammad Javad Zarif.

"Le cadre de santé, les citoyens et le gouvernement iraniens, comme en Europe et aux États-Unis, sont engagés dans la lutte contre le Coronavirus, mais les sanctions imposées restreignent les choix dans la gestion de la crise et aggravent les inquiétudes pour les moyens de subsistance des citoyens.", a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères

"L'Iran est le seul pays qui n'a pas accès à toutes ses ressources pour protéger ses citoyens. L'Iran est le seul pays qui ne peut pas bénéficier des fournitures médicales et pharmaceutiques. La combinaison des sanctions et du Covid-19 est un ennemi plus dangereux. Les sanctions rendent le Coronavirus un danger plus grave.", a affirmé Dr. Zarif.

"Pour réussir dans la lutte contre le Covid-19, le monde a besoin d'une volonté morale de désobéir les États-Unis. Les boycotts et les sanctions ne doivent plus conduire à des crimes de guerre. C'est la figure la plus féroce d'un gouvernement habitué aux sanctions qui cherche à relancer la campagne ratée de la pression maximale en affaiblissant l'Iran dans la lutte contre le Coronavirus.", a conclu le ministre iranien des affaires étrangères.