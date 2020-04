Prétendus défenseurs des droits de l’homme : le coronavirus démasque les USA

Dans sa déclaration émise ce dimanche 5 mars, le Haut Conseil pour les droits de l'homme de la République islamique d’Iran, pointe du doigt la dégradation généralisée du respect aux droits humains en occident qui donne la priorité aux intérêts économiques et non pas à la vie des gens, pour dire : « Une analyse rétrospective du comportement des occidentaux envers leurs nations met au grand jour la vraie nature de leur approche inhumaine vis-à-vis de la dignité humaine.

Les gouvernements occidentaux, dont les mains sont entachées du sang des millions d'innocents en matière de droits de l’homme, ont toujours cherché à se poser comme les défenseurs des droits humains et à présenter des États indépendants comme les violateurs, et cela grâce à leurs outils de manipulation et leur machination médiatique. Ce comportement des Occidentaux n'est pas simplement une tactique par occasion ni une manœuvre par erreur, mais un principe dont les racines puisent profondément dans les intérêts des riches et des hommes au pouvoir qui ne laisse aucune place aux êtres humains et à leur droits au nom d’une culture régnant dans ces pays, celle du libéralisme ! »