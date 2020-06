L'UE doit assumer sa responsabilité face aux actions illégales des États-Unis (Rohani)

Lors d'un entretien avec le président de la Finlande, mardi par téléphone, le président Rohani a déclaré que le JCPOA a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ajoutant: «La décision des États-Unis de se retirer du JCPOA était contraire à la résolution du Conseil de sécurité et contraire au droit international, à la coutume politique et à toutes les obligations morales».

Soulignant que la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se poursuit bien et que les activités nucléaires de l'Iran sont sous la supervision d'inspecteurs de l'AIEA, Rohani a déclaré que dès que l'UE commencerait à respecter ses engagements en 11 paragraphes au titre du JCPOA, nous serons également engagés à respecter nos engagements.

Malheureusement, les Américains n'ont montré aucune bonne volonté à aucun stade, et même pendant l'épidémie de coronavirus, ils ont continué d'imposer des sanctions illégales et d'augmenter la pression économique sur le peuple iranien contre les principes des droits de l'homme, a-t-il déclaré, ajoutant «Les Américains doivent avoir compris qu'il ne serait pas dans leur intérêt de s'engager dans cette voie, et que perturber le Plan d'action global conjoint (JCPOA) serait au détriment de tous».

Rohani a souligné que les Américains ont pris la santé de 83 millions d'Iraniens en otage en imposant des sanctions cruelles et en empêchant le transfert de médicaments et de produits essentiels vers l'Iran dans les conditions difficiles de propagation du COVID-19, ajoutant: «L'Union européenne, en particulier la Finlande, devrait assumer sa responsabilité en condamnant les actions illégales des États-Unis».

Le président de la Finlande s'est déclaré satisfait du succès de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus, a souligné le développement et l'approfondissement des relations avec l'Iran et a déclaré: «Les deux pays ont de bonnes relations entre eux et nous espérons que ces relations s'intensifieront de jour en jour».



Se félicitant du lancement du mécanisme financier INSTEX, Sauli Niinistö a annoncé que son pays était prêt à rejoindre le mécanisme financier et a déclaré: «Nous soutenons le paiement du prêt du Fonds monétaire international à l'Iran».



Annonçant un soutien total au JCPOA en tant qu'accord international, le président finlandais a ajouté: «La Finlande met tout en œuvre pour préserver le JCPOA et nous pensons qu'il devrait être protégé et mis en œuvre par toutes les parties».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**