Il est «temps de mettre fin à la tyrannie APARTHEID d'Israël sur les halls occidentaux du pouvoir» (Zarif)

Le ministre iranien des Affaires étrangères a réprimandé dans un tweet les législateurs américains et occidentaux pour leur soumission au lobby pro-israélien, notant que c'est ce lobby, en particulier le puissant Comité américain israélien des affaires publiques (AIPAC), qui dicte leurs politiques au Moyen-Orient.



À titre de preuve, Zarif a juxtaposé à son tweet une capture d'écran de la Jewish Telegraphic News Agency, datée du 10 juin 2020, dans laquelle l'agence a rapporté que l'AIPAC a, pour la première fois, donné aux législateurs américains le feu vert pour critiquer Israël lors de sa récente projet d'annexer davantage de parties de la Cisjordanie occupée.

Tel Aviv a annoncé son intention d'annexer quelque 30% du territoire palestinien occupé de Cisjordanie. Les observateurs affirment que toute critique qui pourrait être formulée par les membres du Congrès contre le plan ne ferait que tromper l'opinion publique sur le soutien absolu de Washington à Tel Aviv, le président américain Donald Trump lui-même ayant soutenu l'annexion fin janvier, alors qu'il détaillait un pro controversé -Plan américain américain.

«S'il y a jamais eu une question de l'OMS qui dicte la politique américaine et occidentale au Moyen-Orient, ce titre le crie haut et fort», a déclaré Zarif, ajoutant: «#AIPAC a empoisonné la politique américaine pendant des années, donnant ouvertement des instructions au Congrès».



Le plus haut diplomate iranien a ensuite conclu ce dernier tweet en avisant la communauté internationale qu'il était «temps de mettre fin à la tyrannie #APARTHEID d'Israël sur les halls occidentaux du pouvoir».

