Ministre de la Télécommunication : L'Iran fabrique 18 nouveaux satellites

Le ministre iranien de la Télécommunication a déclaré dimanche lors de son allocution à l'Assemblée islamique: "Il y a deux axes principaux au ministère de la Télécommunication; le programme du Réseau national d'Information et le Programme pacifique des activités spatiales."

Mohammad Javad Azari Jahromi a ajouté: " Jusqu'en 2013, le nombre de satellites construits dans le pays était de trois. En 2017, l'Iran a fabriqué sept satellites. À la fin de 2020, nous disposerons de 18 satellites de la fabrication nationale. En 2019, compte tenu des problèmes existants, nous avons augmenté le budget du secteur spatial de 1,5%."

En ce qui concerne le grand projet du Réseau national d'information, le ministre iranien de Télécommunication a affirmé: "Les services Cloud constituent l'enjeu essentiel dans l'établissaient du Réseau national d'information. Malgré les sanctions internationales, les services Cloud sont fournis aujourd'hui par les entreprises innovatrices iraniennes. Selon les statistiques internationales, l'Iran a le taux de croissance le plus élevé dans le domaine de la télécommunication et des technologies informatiques dans la région et se trouve dans la deuxième place au classement mondial."

Satellite iranien Zafar-1