L'Iran, à l'avant-garde dans la fourniture de services médicaux aux réfugiés afghans

Dans ce contexte, la République islamique d'Iran est l'un des rares pays à fournir des services médicaux complets aux réfugiés de la même manière qu'à ses citoyens.



Dans un rapport mentionné par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur son site Web, j'ai mentionné l'un des réfugiés afghans, Ali Hashemi, qui vit dans une ville près de Téhéran, et il souffre d'un problème de vision depuis sa naissance.



Hashemi dit qu'il n'avait pas pu voir un médecin en permanence pour traiter son problème de cécité, afin de fournir à la famille les nécessités de la vie.

Cependant, le problème de la famille a été exacerbé après que la femme avait une glande thyroïde sous-active, et elle a eu besoin d'une intervention chirurgicale, et simultanément le problème d'audition du fils aîné, qui avait besoin d'une chirurgie compliquée dans un hôpital spécialisé de Qom, a augmenté.

Le rapport indique qu'Ali Hashemi a examiné le Haut-Commissariat aux réfugiés de Téhéran, où il a pu obtenir une assurance maladie qui ne diffère pas de celle dont disposent les citoyens iraniens.

Et sur la base de la coopération entre cette commission et le gouvernement iranien, elle a commencé à mettre en œuvre ce programme depuis 2015, qui fournit aux familles de réfugiés à travers le pays des frais d'hospitalisation tels que des opérations chirurgicales, des médicaments et des soins aux patients.



En conséquence, Ali Hashemi, sa famille et d'autres réfugiés dans diverses régions de l'Iran ont reçu les services de traitement nécessaires sans recourir à des méthodes négatives telles que l'obtention de prêts ou la prévention des études des enfants et les forcer à travailler.

Le Haut Commissaire pour les réfugiés a cité son représentant en Iran, Ivo Fresn, comme louant l'initiative du gouvernement iranien, et il a déclaré: En plus d'accueillir un grand nombre de réfugiés, le gouvernement iranien et la communauté iranienne coopèrent toujours avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour renforcer ses politiques avancées concernant les réfugiés ainsi que dans le cadre de la stratégie de solutions régionales pour les réfugiés afghans.

