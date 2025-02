Mohammad Reza Aref souligne la nécessité de renforcer la commission de coopération économique Iran-Tadjikistan

Mohammadreza Aref, vice-président de la RII, lors d'une conférence de presse conjointe, ce lundi 17 février, avec Kokhir Rasulzoda, le Premier ministre du Tadjikistan, a insisté sur le fait que les relations politiques entre les deux pays sont dans leur meilleure forme. Il a rappelé que lors de la visite du président Massoud Pezeshkian au Tadjikistan le mois dernier, qui a été « mémorable » et marqué par l'hospitalité du peuple et du gouvernement tadjik, des accords stratégiques pour le développement global de la coopération entre les dirigeants des deux pays ont été confirmés et signés. Il a ajouté que, dans le cadre de ce voyage et des stratégies de coopération, des discussions ont eu lieu sur les questions opérationnelles et pratiques.

Le vice-président a ensuite détaillé les objectifs du voyage du Premier ministre tadjik. Il a expliqué qu'en plus des rencontres bilatérales, la délégation tadjike avait été invitée en tant qu'invité spécial au sommet des pays riverains de la mer Caspienne, prévu le lendemain.

M.Aref a précisé que l'économie de l'Iran et du Tadjikistan pouvait être complémentaire et répondre aux besoins mutuels des deux pays. Il a insisté à cette occasion sur la nécessité de la participation du secteur privé des deux pays et a souligné : « Il faut faire en sorte que l'activité du secteur privé de l'Iran et du Tadjikistan se développe, les gouvernements devant faciliter ce processus." Il a ajouté que, suite à l'annulation des visas, les échanges entre les peuples et les acteurs économiques des deux pays sont désormais plus facilités. »