L'Iran insiste sur la stabilité et l'établissement d'une souveraineté unifiée au Soudan, (Qalibaf)

Lors d'une rencontre lundi à Téhéran, avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef Ahmed Al-Sharif, le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé que le Soudan est un pays bien connu du gouvernement et du peuple iranien, en raison de son passé historique et de ses relations bilatérales solides.

" La République islamique met l'accent sur l'établissement de la stabilité au Soudan et sur la mise en place d'une souveraineté unifiée ainsi que de l'intégrité territoriale dans ce pays, et nous espérons que cet objectif sera bientôt atteint, » a-t-il affirmé, ajoutant : " Le succès du Soudan dans cette démarche n'empêchera pas les ennemis de lorgner sur ce pays. Ils continueront à ourdir de nouvelles conspirations pour atteindre leurs objectifs. Par conséquent, des plans doivent être élaborés dans ce domaine, et la République islamique d'Iran est convaincue que, pour contrer ces complots, il est primordial de comprendre que l'ennemi des pays musulmans et des nations de la région est le régime sioniste. "

Le président du Parlement iranien a également souligné l'importance du développement des relations bilatérales entre l'Iran et le Soudan, et a insisté : " La République islamique d'Iran souhaite non seulement renforcer les relations politiques, mais aussi développer les échanges économiques et commerciaux. Dans ce cadre, nous pensons que votre visite en Iran, ainsi que celle de votre délégation, pourraient constituer un pas important pour le développement des relations économiques. "