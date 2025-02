"Le soutien yéménite à la Palestine a joué un rôle clé dans la victoire à Gaza", (Araghchi)

Au cours de cette réunion, Araghchi a salué le soutien du Yémen à la Palestine face à l'occupation israélienne et au génocide à Gaza, soulignant que ce soutien avait joué un rôle crucial dans la victoire de la Palestine et la Résistance, ainsi que dans l'imposition d'un cessez-le-feu au régime sioniste.

Il a réaffirmé la position de principe de l'Iran en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Yémen, insistant sur l'importance de la stabilité du Yémen pour la sécurité et le développement durable de la région.

Abdulsalam a exprimé pour sa part sa satisfaction quant au cessez-le-feu et précisé : « Nous suivons l'évolution de la situation dans la région et la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, et nous sommes pleinement préparés à tout mouvement des agresseurs. »

Il a réitéré que l'engagement futur du Yémen en faveur de la Palestine dépendrait du respect de l'accord par l'autre partie. Il a également évoqué les derniers développements au Yémen et la solidarité nationale face à l'agression extérieure.

Les deux parties ont échangé des vues sur des questions d'intérêt commun au niveau régional et international.

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la 8e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays riverains de l'océan Indien à Mascate.