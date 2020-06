Le nombre de publications iraniennes enregistre une croissance 3 fois supérieure dans les sites scientifiques les plus fiables du monde

Dahghani a décrit dimanche la classification des publications scientifiques dans quatre index des sciences, des sciences sociales, de l'art, des sciences humaines et des sources scientifiques modernes citées par les centres d'enseignement supérieur dans l'évaluation des performances de la recherche.



Le responsable a souligné que le nombre de publications scientifiques indexées pour la République islamique d'Iran dans la base de données ISI (Clarivate Analytics) en 2019 était de 123, ce qui montre une croissance de près de trois fois par rapport à 2010, où le nombre de publications scientifiques iraniennes dans ISI était de 36, et est passé à 42 en 2011. Egalement, en 2012, le nombre de publications scientifiques iraniennes est passé à 46, et au cours des années 2013-2018, le nombre de publications scientifiques iraniennes dans l'ISI a atteint 46, 48, 110, 113, 116 et 118 respectivement.