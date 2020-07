L'Aviation de l'Armée de terre dispose de missiles "Tire et oublie"

Le brigadier Yousef Ghorbani a déclaré: " L'Aviation de l'armée de terre a fait des grands progrès dans les missiles "Tire et oublie". Les missiles de huit kilomètres et demi ont obtenu d'excellents résultats, et j'espère que nous aurons bientôt des missiles d'une portée de 20 et 100 kilomètres."

"Tire et oublie" est la traduction de l'anglais "Fire and forget" pour désigner un missile de troisième génération dont le guidage après lancement ne requiert plus l'intervention du servant de la plate-forme de tir. C'est donc un missile autonome après lancement.

En parlant des activités non-militaires et humanitaires de l'Aviation de l'armée de terre, Ghorbani a affirmé: "Nos hélicoptères ont effectué 500 sorties en une seule journée dans les zones sinistrées de Kermanshah. L'aviation a déplacé 2 000 pompiers lors des incendies de Zagros. De plus, l'Aviation de l'armée de terre fournit aujourd'hui des services d'urgence aérienne dans 18 provinces du pays."

"L'Aviation de l'armée de terre vient d'effectuer le plus grand exercice nocturne dans l'obscurité absolue pendant 6 heures, ce qui est unique au Moyen-Orient. Nos unités ont pu exécuter tous les plans opérationnels, comme l'assaut aérien, la bataille de nuit et l'évacuation des blessés.", a conclu le commandant de l'Aviation de l'armée de terre de la République islamique d'Iran.

