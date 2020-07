La banque centrale annonce une baisse de 4% de la dette extérieure du pays

Ce rapport précisait que les dettes extérieures iraniennes s'élevant à 8 milliards et 655 millions de dollars comprennent des dettes à court terme d'un milliard et 492 millions de dollars, en plus des dettes à moyen et long terme de 7 163 millions de dollars.



La banque centrale a également indiqué que la dette extérieure totale du pays à la fin de l'année civile dernière (terminée 20 mars 2020) 9 milliards et 31 millions de dollars, indiquant une baisse de 4,16% au cours des trois premiers mois de cette année.

