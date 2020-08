L’INSTEX aurait pu et doit se transformer en une centralité pour le multilatéralisme devant les agissements illégitimes des USA (l’ambassadeur d’Iran en France)

Tout en évoquant l’entretien téléphonique, tenu mercredi soir 13 aout, entre le président Rohani et Macron, Bahram Ghassemi a écrit: Les contacts et discussions entre le Président Macron et le Président Rohani; qui sont les Présidents de deux pays importants et influents dans deux points de la géographie mondiale avec de multiples points communs dans le domaine de l’histoire, de la civilisation, et de la culturel; et avec un passé plusieurs centenaires de relations entre les deux pays; ont toujours représenté le point de départ de périodes de coopération et de collaboration, pour une compréhension et connaissance mutuelles croissantes entre les deux gouvernements –en particulier à des moments sensibles d’un monde marqué par des confrontations régionales et des défis multiples et inimaginables dans différents domaines politique, international, et de santé –en vue d’œuvrer de manière constructives pour la paix, la stabilité et la sécurité mondiale dans certaines difficultés régionales.Sans doute l’un des sujets de consultation très importants entre les deux Présidents concerne la situation et les dernières évolutions mondiales, d’autant plus qu’au cours des dernières décennies, les deux pays ont coopéré de manière efficace pour prévenir les tensions et créer la stabilité. L’unilatéralisme américain et la nouvelle tentativedu Président Trump, après la sortie illégale de JCPOA, et son envie d’un retour en vue de détruire complètement ce qui fut l’un des accords les plus réussis du 21èmesiècle au niveau mondial concernant le sujet vital de la non-prolifération, représente également un sujet important et il convient que les parties européennes impliquées dans l’accord nucléaire avec l’Iran y prêtent attention; et ce point a certainement été l’un des sujets de discussions des deux parties.Sans aucun doute, l’Europe désireuse d’un monde avec des voix multiples, doit accomplir des devoirs et prendre des engagements plus importants pour la concrétisation de cet objectif noble, en dépit de tous les cris infondés, vides et médiatiques et destructifs des USA. INSTEX aurait pu et doit se transformer en une centralité pour le multilatéralisme et les voix multiples devant les agissements illégitimes des USA dans l’application des sanctions illégales et contraires à tous les règles et principes internationaux et humains.Lors des contacts et discussions, les points de vue et les analyses et évaluations des parties ont toujours été évoqué de manière franche, et en parfaite conscience et connaissance directe et sans aucun intermédiaire, les points communs ainsi que les points éventuels de différence de vue, créent les fondements d’un renforcement des visions convergente et commune autant que possible.La France pourra plus que jamais occuper une place plus importante, non seulement sur la scène mondiale et européenne, mais en relation avecl’Iran, et bénéficier d’une place de choix dans le domaine de la compréhension et des coopérations amicales. Notre histoire et expérience nous ont parfaitement appris que le dialogue et l’échange entre les plus hautes autorités des deux pays, particulièrement dans la situation délicate et sensible actuelle du monde, représentent le meilleur moyen pour assurer les intérêts communs, la compréhension mutuelle et développer les coopérations.Voilà un chemin que le Président Rohani et le Président Macron connaissent et ont parfaitement emprunté.

