Progrès scientifique: l’Iran continue d’évoluer malgré la pression internationale

À la lumière de ces progrès, la part de l'Iran dans la production scientifique parmi les pays de la région au cours de l'année 2019 était d'environ 29% et sur l’échelle internationale était d'environ 20%, a déclaré Mohammad Javad Dehghani.

Selon le Web of Science, le volume de la production scientifique en Iran au cours de l'année 2012 s'élevait à 31 041 documents et qu'en 2019, la part de l'Iran est passée à 61 682 documents scientifiques, a précisé le responsable, ajoutant «Le taux de croissance scientifique en Iran a atteint 10,4% au cours de l'année 2019, se classant au deuxième rang des 25 pays leaders mondiaux, tandis que la Chine arrive en tête de cette liste après avoir enregistré 12,9% de croissance scientifique au cours de la même année, et le Portugal est arrivé troisième avec une croissance de 7,8%».

