Les relations Iran-Japon ont toujours été basées sur l'amitié, le respect (Vaezi)

Téhéran (IRNA)- Le chef de cabinet du président iranien Mahmoud Vaezi a déclaré dans son tweet que les relations entre l'Iran et le Japon étaient anciennes et avaient toujours été basées sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel.

Le chef de cabinet du président iranien Mahmoud Vaezi a salué mercredi soir dans son tweet les efforts du Premier ministre japonais démissionnaire Abe Shinzo dans la coopération et le développement des relations entre les deux grandes nations de l'Iran et du Japon. Vaezi a également souhaité la santé et le bien-être d'Abe. Mahmoud Vaezi a souligné dans ce tweet que les relations entre l'Iran et le Japon sont et ont toujours été basées sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. Le chef d'état-major du président iranien a déclaré à la fin; L'Iran se félicite de la poursuite de la coopération et de l'interaction constructive avec le gouvernement et le peuple japonais. Vendredi dernier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Saeed Khatibzadeh, a souhaité santé et succès à Sinzo Abe, soulignant la volonté de l'Iran de renforcer les relations avec le Japon et appréciant l'attention d'Abe Shinzo aux relations entre les deux nations. Shinzo Abe a démissionné vendredi dernier en raison de préoccupations concernant sa condition physique et sa maladie. Abe Shinzo est le chef de gouvernement le plus ancien du Japon en termes de jours consécutifs au pouvoir. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

