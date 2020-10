La souveraineté de l'Iran sur les trois îles est «indéniable»

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, affirmant que la souveraineté de l'Iran sur les îles iraniennes : Abou Moussa, Grande Tunb et Petite Tunb, est définitive et incontestable, a souligné : « Les allégations répétitives et sans fondement n'ont aucun effet sur la souveraineté de l'Iran et n'a aucune valeur juridique ni légale. »

Selon le service de la presse de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh en réponse aux allégations avancées par le ministre émirati des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré : «La souveraineté de l'Iran sur les îles iraniennes d'Abu Moussa, Grande Tunb et Petite Tunb est définitive et incontestable. Toutes les actions de l'Iran ont été prises dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et évidemment cette affaire ne regarde aucun gouvernement étranger. » A la tribune de l'ONU, lors de l'Assemblée générale du mardi 29 septembre, le ministre émirati des A.E., Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, proférant des accusations sans fondement a réclamé la souveraineté sur les trois îles iraniennes.