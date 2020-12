Coronavirus: les sanctions US condamnées par 19 pays lors du séminaire de Vienne

Ce séminaire international a été organisé le 1er décembre 2020 par les missions diplomatiques de l'Iran, de Cuba et du Venezuela à Vienne avec la participation virtuelle des représentants de plus de 38 pays. Le Rapporteur spécial de l'ONU sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales et le chef du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) étaient deux figures onusiennes qui se sont exprimés lors de ce séminaire international).

À la fin du séminaire, une déclaration commune a été publiée par les pays participants en vue de condamner les sanctions américaines contre les pays engagés dans la lutte anti-coronavirus. Les pays signataires de cette déclaration sont; Iran, Russie, Chine, Afrique du Sud, Pakistan, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Myanmar, Syrie, Namibie, Palestine, Biélorussie, Corée du Nord, Zimbabwe, Bolivie, Burundi, Érythrée et Laos.