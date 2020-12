Biden prévoit un retour immédiat au JCPOA (un analyste nucléaire américain)

Dans une interview exclusive avec IRNA, le professeur Walsh a déclaré: «Si vous m'aviez interrogé sur l'approche de l'administration Biden face à la question du JAPOA et s'il devait immédiatement revenir aux engagements américains dans son cadre, ou commencer les discussions avec Téhéran il y a deux mois, ma réponse aurait probablement été différent.

Il a noté que "les efforts visant à atteindre de nouvelles conditions avant la réentrée des États-Unis dans le JCPOA seraient une erreur stratégique".

Le professeur des affaires nucléaires et de sécurité du MIT a ajouté que "Biden peut également commencer à réduire les sanctions américaines, en particulier dans les domaines bancaires et pétroliers, comme mesure efficace de renforcement de la confiance".

«Presque toutes les mesures anti-iraniennes prises par l'administration Trump étaient basées sur des décrets présidentiels exécutifs, qui peuvent maintenant être annulés sur la base du même mécanisme», réitérant encore, «s'il est sérieux dans ses affirmations sur le retour des États-Unis au JCPOA, cela aidez-le à atteindre son objectif », a-t-il ajouté.

Le professeur Walsh, qui est également l'auteur d'un livre intitulé 'Programme nucléaire iranien: raisons, conséquences et options' et d'une douzaine d'autres travaux stratégiques, a déclaré que "même si nous supposons que le Congrès américain ratifiera de nouvelles sanctions anti-iraniennes, le président peut dans le but de financer ses plans stratégiques les annuler en utilisant ses pouvoirs présidentiels. "

L'IRNA a demandé au professeur américain son opinion sur la récente position allemande de la FM sur la nécessité de parvenir à un accord au-delà du JCPOA.

Le professeur Walsh a déclaré: "le commentaire est d'une importance insignifiante", ajoutant que "diverses voix se font entendre de l'Europe, même du même pays de l'UE, mais d'une manière générale, je ne pense pas qu'elles valent la peine d'y prêter beaucoup d'attention".

"Le point important est que les Européens, la Chine, la Russie et l'Iran sont restés dans le JCPOA, et le président élu Biden a également envoyé des messages clairs révélant sa sérieuse intention d'y renvoyer les États-Unis", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que "si toutes les parties du JCPOA insistent sur la nécessité de réviser le JCPOA et sur la nécessité de nouvelles négociations, l'Iran et les États-Unis peuvent commencer à négocier de nouvelles revendications réciproques, ce qui sera un travail diplomatique très fatigant et compliqué. "

Le professeur Walsh a déclaré que «les négociations avec l’Iran ne seront pas un cours facile, en particulier en raison de la pandémie Corona en Iran et en Amérique, et de l’arène politique extrêmement différente en Iran par rapport au début du mandat du président Rohani».

