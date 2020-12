L'artisanat iranien est au premier rang mondial en termes de diversité

Parmi les meilleurs artisanats du pays qui ont reçu une attention internationale, a-t-il dit, on peut citer les tapis faits à la main, qui représentent la puissance culturelle et artistique de l'Iran dans le monde.

Les tapis iraniens faits à la main avec des motifs uniques, basés sur les traditions du design artistique et parfois ethnique et national, ont atteint leur apogée au 17ème siècle, et à ce jour, les tapis iraniens faits à la main tels que les kilims, les zillow, les tapis et les tapis font partie des plus populaires, a déclaré Abdolmaleki.

«D'autres œuvres d'art iraniennes sont des produits en cuivre et en verre, dont les Iraniens étaient parmi les pionniers de cet artisanat, et les produits en verre ont été enregistrés au nom des Iraniens du monde entier», a-t-il ajouté.

