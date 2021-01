L’Iran prêt à construire le chemin de fer Herat- Mazar-e-Charif en Afghanistan

Mohammad Eslami, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture des cours de formation destinés au personnel des chemins de fer afghans, cet après-midi (mardi) 19 janvier, a déclaré que les progrès et le développement des pays voisins sont liés à ceux de l’Iran. « La paix et la sécurité de la région et des pays voisins sont en fait la paix et la sécurité de l’Iran », a-t-il insisté.

Il a souligné : « Tout trouble autour de nous porte atteinte à nous tous. De même le progrès des pays voisins est lié au développement et au progrès de l'Iran ».

Le Ministre iranien des Routes et du Développement urbain a poursuivi : « L'une des stratégies à long terme de l'Iran est de déployer des efforts sérieux pour instaurer la paix durable dans la région et empêcher les étrangers d'interférer dans le sort des nations. »

