Une première exposition Iran Bio débute à Téhéran

La première conférence et exposition internationale sur les produits de biotechnologie médicale et les industries connexes a été ouverte mardi, afin de présenter les capacités et les potentiels des industries nationales de la biotechnologie, de fournir une plate-forme pour le transfert d'informations et de technologies et de présenter les dernières réalisations dans divers domaines de biotechnologie.

Cette exposition avec une trentaine de stands dans le domaine de la biotechnologie, de la production de médicaments, de l'équipement médical et de la production de vaccins se déroule en observant pleinement les protocoles de santé en raison de la propagation du nouveau coronavirus, COVID-19, dans le pays

Iran Bio se déroulera jusqu'au 28 janvier à l'hôtel olympique de Téhéran.

