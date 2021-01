L'Iran et la Russie signent un accord sur la cybersécurité

A son arrivée à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a signé mardi un accord avec son homologue russe Sergueï Lavrov sur l'expansion de la cybersécurité.

L'accord marque un tournant important dans les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la cybersécurité sur la scène nationale et internationale et vise l'expansion de la coopération régionale et internationale.

Selon le nouvel accord, l'Iran et la Russie renforceront leur cyber-coopération en termes de sécurité, d'assistance technique et de lutte contre la cybercriminalité.

Mohammad Javad Zarif, arrivé aujourd'hui à Moscou pour la deuxième destination de son voyage dans la région, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est également entretenu lundi avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d'autres hauts responsables azerbaïdjanais.

