COVID-19: le vaccin russe Spoutnik V enregistré en Iran (Zarif)

Comme Zarif l'a dit, l'Iran a approuvé le vaccin russe Spoutnik V et prévoit à la fois de l'importer et de le produire, donnant au pays le plus touché du Moyen-Orient un outil pour lutter contre la propagation du COVID-19.

«Le vaccin Spoutnik V a également été enregistré et approuvé hier par nos autorités sanitaires», a déclaré Zarif lors d'une réunion avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, mardi à Moscou.

«Dans un proche avenir, nous espérons pouvoir l'acheter, ainsi que démarrer une production conjointe.»

