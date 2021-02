Le documentaire "L'Iran vu du ciel" sur la chaîne ARTE

Entre paysages éternels et nouvelles géographies modelées par l’homme, « L’Iran vu du ciel » se fraye un chemin au fil des campagnes et des villes, à la découverte d’une population qui incarne tout à la fois l’Iran traditionnel et un pays en perpétuelle mutation. Du golfe Persique à la mer Caspienne, des chaînes de montagnes enneigées aux déserts brûlants, c’est une terre tour à tour austère et fertile qui définit la culture et la manière de vivre de ses 80 millions d'habitants.

Pour la première fois vus du ciel, ces paysages grandioses façonnés entre montagnes, déserts et grandes plaines, racontent une histoire complexe et tumultueuse, et révèlent l’identité de tout un peuple.

L'Iran est une véritable mosaïque de cultures, de langues et de confessions. De cette riche mosaïque, résultant des déplacements incessants des populations au gré des vicissitudes d'une histoire multimillénaire, émergent divers peuples avec un territoire, une culture et une identité qui leur sont propres et qu'ils revendiquent avec fierté.

Ce visage historique et culturel constitue l’un des aspects de la série. Mais cette dernière se construit également dans le présent par la rencontre de ses habitants et de leur vie quotidienne.

La série alterne entre portraits de femmes, d’hommes et de traditions. Et ce, dans des lieux aussi divers que les régions arides, les villages de montagne ou les sites historiques ; Ispahan, Tabriz ou Téhéran et bien d’autres encore.

Avec un accès exclusif à des lieux privilégiés, tant pour les images terrestres que pour les images des drones, ce film montre pour la première fois les merveilles naturelles et culturelles de l’Iran, un pays qui est connu comme le berceau de la civilisation.

La volonté de Peter Latzko de sublimer les merveilles du pays à travers des images aériennes était en effet un réel défi. Latzko l’a pourtant relevé, avec la société de production Bonne Pioche Télévision, en obtenant

l’aide du ministère iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, qui a contribué à la bonne réalisation du projet. Entouré d’une équipe franco-iranienne, « L’Iran vu du ciel » a été tourné en exactement 60 jours, un exploit au vu de la richesse des paysages filmés et des interviews réalisées.

Ce documentaire nous rappelle « Le vent des Amoureux » d'Albert Lamorisse tourné en 1970.

