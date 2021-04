Boeing responsable de son contrat avec les compagnies aériennes iraniennes

Mohammad Esmaeili a souligné: "Boeing doit être tenu responsable de son contrat avec Iran Air. Les compagnies aériennes iraniennes qui ont un contrat avec Boeing, ont naturellement des droits que la partie américaine doit respecter."

À la suite de la signature du JCPOA et de la mise en œuvre de cet accord international, Iran Air a commandé 80 avions B737 Max et B777 à Boeing et a réussi à acquérir la licence de l'OFAC du Département du Trésor américain. De plus, les compagnies aériennes Aseman et Qeshm Air avaient également signé des contrats avec Boeing pour l'achat de 30 et 10 avions, respectivement. Cependant, sous pterexte du retrait des États-Unis du JCPOA, Boeing n'a pratiquement livré aucun avion aux entreprises iraniennes.

Selon certains rapports dans les médias étrangers, les compagnies aériennes iraniennes ont entamé des négociations avec Boeing depuis le début de l'année 2021 pour suivre la situation de ces contrats d'achat d'avions.

