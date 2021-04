Les échanges commerciaux entre l’Iran et les pays riverains de la Caspienne ont atteint près de 2,5 milliards de dollars l’an dernier

Téhéran (IRNA)- L’année dernière (1399), les échanges commerciaux non-pétroliers iraniens, avec quatre États du littoral de la Caspienne, ont totalisé plus de 6 millions et 242 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 2 milliards et 525 mille dollars, ce qui indique une amélioration de la balance commerciale en faveur de l'Iran, et cette tendance peut encore s’améliorer, a déclaré lundi le porte-parole des Douanes de la RII, Seyyed Rouhollah Latifi.

La part des exportations iraniennes vers les quatre pays riverains de la mer Caspienne, à savoir : la Russie, la République d'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, est de 3 125 070 tonnes pour une valeur de 1 320 856 046 dollars, a déclaré lundi 19 avril le porte-parole des Douanes de la RII, Seyyed Rouhollah Latifi. Il a ajouté : « La République d'Azerbaïdjan a été la première destination des marchandises iraniennes sur les rives de la mer Caspienne l'année dernière (1399) avec un million trois mille 87 tonnes valant 510 millions et 987 mille et 242 dollars. » M.Latifi a déclaré : « La Russie est la deuxième destination avec une légère différence par rapport à la République d'Azerbaïdjan, le Kazakhstan figure à la troisième place et le Turkménistan à la quatrième place parmi les quatre destinations d'exportation de l'Iran dans la mer Caspienne. »