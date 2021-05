Coup d'envoi du 2e Congrès international d’Al-Qods

Avec la participation de 30 personnalités nationales et internationales d'Iran, de Palestine, de Malaisie, d'Inde, d'Afghanistan, du Pakistan, de France, d'Argentine, d'Irak, de Turquie, du Chili, des Émirats arabes unis, du Liban, de Syrie, de Grande-Bretagne, du Canada et de Tunisie, le deuxième Congrès international de Quds a commencé virtuellement. Ce congrès, qui a débuté le mardi 4 mai, se déroule sur 2 jours.

Le premier jour du congrès, l'ayatollah Alireza Arafi, chef du séminaire iranien, Cheikh Ahmad Badreddin Hassoun de Syrie, le représentant du Chef de la Révolution islamique pour les affaires du Hajj Seyyed Abolhassan Navvab d'Iran, Abdul Hadi Avanj Mohammad de Malaisie, le Secrétaire général de la Conférence Palestine Intifada Hossein Amir-Abdullahian d'Iran, Représentant du Mouvement du Jihad islamique palestinien à Téhéran , Nasser Abu Sharif de Palestine, Soheil Asad d'Argentine et d'autres personnalités prendront la parole.

«La Palestine et les droits de l'homme, la Palestine et les projets du régime israélien pour occuper Holy Quds, les résolutions de l'ONU sur Qods, et la Palestine et la Oummah islamique sont parmi les sujets les plus importants de cette conférence.

