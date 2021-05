Journée mondiale de Qods 2021 : la décadence de l’ennemi sioniste sera « ininterrompue » (Leader)

Selon IRNA, le Leader de la RII, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei qui s'est adressé à l’Ummah islamique (Communauté musulmane) et à la nation iranienne cet après-midi 7 mai 2021, à l’occasion du dernier vendredi du mois béni de Ramadan marquant la Journée mondiale de Qods, a déclaré : « La question de la Palestine reste le plus important et le plus grand problème commun du monde musulman. »

Il a précisé : «Combattre ce régime sanguinaire, c'est lutter contre l'oppression et le terrorisme, qui est un devoir collectif. »

« Les sionistes ont transformé la Palestine occupée en une base terroriste », dénonce l’Ayatollah Khamenei, Leader de la RII, avant d’indiquer qu'Israël n'est pas un pays mais une base terroriste contre le peuple palestinien et d'autres nations musulmanes.

Le leader a assuré que le régime sioniste vit son déclin et que sa chute a déjà commencé et qu’»elle ne s'arrêtera jamais ».

A suivre...