Le court métrage iranien sur l’environnement primé au Festival de Los Angeles

Le court métrage éducatif et environnemental "Frontière", réalisé avec le soutien financier du Département général de la protection de l'environnement de la province de Semnan, a remporté le Diplôme d'honneur du meilleur court métrage au Festival de Courts métrage de Los Angeles.

Le court métrage "Frontière", écrit, produit et réalisé par Rohollah Fakhrou et produit par le Semnan Broadcasting Center, a également été présenté au India International Diorama Festival.

La troisième édition du Diorama International Film Festival se tiendra à Delhi du 18 au 20 décembre 2014 et comprendra des longs métrages, des courts métrages et des documentaires. A ce jour, plus de 200 longs métrages, courts métrages et documentaires dans une vingtaine de genres. Il couvre 30 langues vivantes différentes du monde.

Le réalisateur de "Frontière" a essayé de dépeindre la nature comme la patrie principale de tous les êtres humains sur terre, dans le respect de la nature. En fin de compte, c'est la nature qui survit avec toutes ses blessures.

L'environnement ne suit pas les frontières politiques et tout le monde devrait penser à préserver l'environnement, et dans ce court métrage, une tentative a été faite pour transmettre ce concept.

"Frontière" est le premier film indépendant de Fakhrou, l'un des producteurs et réalisateurs de la province de Semnan, qui a été réalisé dans la nature unique et diversifiée de la province de Semnan, au bord du désert central d’Iran.

