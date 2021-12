Ghalibaf en Turquie pour assister à la réunion de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique

Le porte-parole du Présidium de l'Assemblée islamique d’Iran a annoncé: « Le président de l'Assemblée islamique d’Iran partira ce soir pour la Turquie pour assister à la réunion de deux jours de l'Union interparlementaire des Organisation de la coopération islamique (UPCI). »

« En plus d'assister au Sommet de l'UPCI, le président du parlement, lors de son déplacement, aura des réunions bilatérales avec les Présidents de certains pays islamiques présents au Sommet. », a ajouté Nezamoddin Moussavi.

« La diplomatie parlementaire et l'aide au développement des relations économiques des pays voisins en soutenant les actifs économiques et le secteur privé font partie des questions suivies par l’Assemblée islamique. Une partie importante de cette visite parlementaire sera, donc, de rencontrer des hommes d'affaires iraniens et turcs en vue de faciliter les relations économiques et de soutenir les secteurs privés des deux pays. », a déclaré le membre du Présidium de l'Assemblée islamique d’Iran.

La 16e réunion de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ayant pour thème central « Palestine, immigration et Afghanistan » se tiendra à Istanbul les 9 et 10 décembre.

