Volleyball assis : l'Iran premier au monde

Dans une interview accordée à l’IRNA jeudi soir 16 décembre, en marge de la ligue masculine de volley-ball, Hadi Rezaï a évoqué les projets de développement du volley-ball assis dans le pays et pour la jeune génération, et ajouté : « L'avenir du volleyball assis est entre les mains des jeunes, et nous espérons qu'avec la présence de nos jeunes et l'expérience de nos maîtres professionnels, nous pourrons continuer dans ce sens toujours la tête haut. »

Il a poursuivi : « Actuellement, la première League de volley-ball de notre pays a commencé à Damghan, et cet effort des vétérans (mutilé de la guerre imposée) de la province de Semnan (centre) et des officiels de Damghan est louable. »

M.Rezaei a poursuivi : Il y avait 32 équipes dans ce tournoi, et ce nombre d'équipes et leur performance montrent que le sport du volleyball assis iranien jouit d’un excellent niveau ».

Le championnat national de volleyball assis de la « Décade de Fajr » se tiendra à Mashhad au nord-est de l’Iran avec la participation de 30 provinces.

