Produits médicaux iraniens comme alternatives aux antibiotiques dans le traitement du bétail

Dans une interview accordée à l'IRNA dimanche, le Dr Mahdi Hadjian a expliqué : « Selon les chercheurs, 2050 est l'un des plus gros problèmes de santé humaine, la résistance aux antibiotiques. Nous devons donc faire un pas en avant pour éliminer les antibiotiques de notre alimentation et de notre cycle de vie. »

« L'une des utilisations des antibiotiques dans les fermes d'élevage est de prévenir et de traiter la diarrhée du bétail. Cependant, l'utilisation d'antibiotiques chez le bétail entraîne des effets indirects des effets néfastes des antibiotiques sur le corps humain à travers les produits d'origine animale. », a expliqué ce responsable iranien.

« Nos chercheurs ont développé une alternative aux antibiotiques pour prévenir ce problème et réduire les effets des antibiotiques sur le cycle de vie ; une solution dérivée du système immunitaire de l'animal et considérée comme un type d'anticorps. Ce médicament à base d'anticorps traite la diarrhée du bétail, en particulier des bovins. Cela signifie que l'utilisation d'antibiotiques est éliminée ou considérablement réduite. », a ajouté le directeur de l'Institut de recherche en biotechnologie de Royan.

« La production de ce médicament a atteint le stade de la commercialisation et a conduit à la création d'une entreprise basée sur la connaissance dans ce domaine. Actuellement, ce médicament a reçu une partie des licences et après avoir entamé le processus d'autorisation, il entrera sur le marché et sera utilisé dans le cycle de traitement médicamenteux du bétail du pays. », a annoncé le Dr Mahdi Hadjian.

