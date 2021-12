L’assassinat du général Soleimani par le régime américain selon le droit international

Le 3 janvier 2020, l'armée américaine a mené une frappe de drone près de l'aéroport international de Bagdad qui a martyrisé le général de la paix, le général de division Hadj Qasem Soleimani, le commandant de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). L'administration Trump a d'abord semblé justifier la frappe comme un effort pour dissuader les attaques imminentes contre les ambassades et le personnel américains, mais a ensuite insisté sur le fait que les actions de l'Iran dans les mois qui ont précédé la frappe ont incité les États-Unis à utiliser leur droit de légitime défense. Au lendemain de la frappe, l'Irak a voté l'expulsion des troupes américaines de son territoire et l'Iran a lancé une frappe de missiles sur les bases américaines en Irak.

Dans cet article, nous essaierons d'examiner l'assassinat du général Qasem Soleimani, d'Abu Mahdi Al-Muhandis et de leurs autres compagnons d'un point de vue juridique.

Tout d'abord, en expliquant les cas de violations des principes du droit international en cas de martyre du général Qasem Soleimani, il faut dire que le pas des États-Unis dans l'assassinat brutal du général Soleimani et de ses compagnons était une violation flagrante. du droit international et la République islamique d'Iran a le droit inhérent de se défendre et de prendre des mesures réciproques conformément aux règles inaliénables du droit international, et d'empêcher que les contrevenants aux principes du droit international restent impunis pour avoir commis cet acte terroriste.

La raison politique de l'assassinat du Général Soleimani :

Malgré le slogan de la lutte contre le terrorisme et que le gouvernement américain soit républicain ou démocrate, soutenir le terrorisme a toujours été l'un des moyens par lesquels les États-Unis font progresser leurs objectifs de politique étrangère. Certains des objectifs les plus importants des États-Unis en ce qui concerne cet acte terroriste :

1-Préoccupations américaines concernant le terrorisme : la voie de l'insécurité, de la guerre et des effusions de sang comme moyen de garantir les intérêts et la présence des États-Unis dans la région par l'émergence du terrorisme et, par conséquent, l'affaiblissement et l'élimination des groupes terroristes, signifiait la fin de Division américaine dans la région.

L'anéantissement de l'Etat islamique par le général Soleimani en tant que manifestation extérieure du terrorisme au Moyen-Orient a fait de ce que Kissinger considérait comme le "principe légitimant de l'ordre au pouvoir" dans le contexte de la lutte apparente contre le terrorisme et d'un processus que les penseurs ont appelé la "jungle américaine". ” qui le rend vide de sens. C'est pourquoi le martyre de Hadj Qasem Soleimani a été, en fait, le meurtre de la paix et le renforcement du terrorisme dans le but de restaurer les intérêts américains dans la région.

2 – Empêcher la chute des États-Unis : Les États-Unis se considéraient comme la puissance et la police incontestées du monde après la Seconde Guerre mondiale, mais au cours de la dernière décennie, on a beaucoup parlé de la chute américaine sur la scène mondiale, et c'est pourquoi l'Amérique essaie de créer une nouvelle identité en prétendant faussement le rôle de leadership dans la lutte contre le terrorisme.

Pour Trump, l'assassinat du général Soleimani équivalait à retarder la chute de l'hégémonie américaine et à empêcher la destruction du terrorisme pour consolider l'hégémonie américaine dans sa lutte apparente contre elle.

3- Marginalisation de l'identité pacifique de l'Iran : Dès la victoire de la Révolution islamique, et surtout dans la nouvelle ère américaine, de nombreux théoriciens estiment que la République islamique, compte tenu de son identité, de sa civilisation et de ses capacités normatives, est un acteur capable de faire face et la diminution de l'hégémonie américaine.

4 – Renforcer la guerre utilitaire : Hillary Clinton a qualifié Trump de dangereusement incompatible. Ces phrases, qui ne sont pas peu nombreuses, signifient que Trump devrait être qualifié de phénomène dans la structure politique américaine ; un phénomène qui, avec une cognition beaucoup plus sévère que ses prédécesseurs, est basé sur une paix utilitaire afin d'établir la guerre en Asie occidentale comme le seul moyen pour les États-Unis de poursuivre leur présence dans la région.

L'assassinat du général de division Haaj Qasem Soleimani, une figure clé de la sécurité en Asie occidentale, et le mythe d'une lutte stratégique contre les groupes terroristes soutenus par les États-Unis sont examinés.

Le manque d'adhésion de Trump au droit international montre que des objectifs plus importants ont mis son équipe politique en danger de commettre cette erreur stratégique ; Les objectifs qu'il faudrait appeler les strates politiques de l'assassinat du général Soleimani.

Le dénominateur commun de tous ces objectifs est l'effort américain pour renvoyer et renforcer le terrorisme, ainsi que pour revitaliser le paradigme américain de la sécurité dans la région, qui est de créer l'insécurité ; un paradigme que la présence du Général de la Paix avait sérieusement remis en cause.

Assassinat d'État ciblé :

Selon la définition des droits humains internationaux, l'assassinat ciblé est une violation du droit à la vie. Selon les normes des droits de l'homme, la privation de la vie d'une personne n'est légale que dans quelques cas. Dans ce modèle, l'obstacle fondamental à l'assassinat ciblé est le droit à la vie. Du point de vue du droit international contemporain, les droits de l'homme sont également applicables en temps de conflit armé.

La Cour internationale de justice, dans sa théorie consultative des armes nucléaires, souligne la nature fondamentale et inaliénable du Conseil et déclare que dans les situations où le droit humanitaire est applicable, les meurtres qui violent ces droits peuvent violer les droits de l'homme.

L'une des défenses juridiques que les États-Unis peuvent invoquer dans l'assassinat est de recourir au point de vue illégal d'« assassinat ciblé », qui est utilisé et cité par ce pays et le régime sioniste depuis des années. L'illégitimité de ce point de vue est si évidente qu'elle a été dénoncée à plusieurs reprises par des gouvernements, des rapporteurs sur les droits de l'homme et des juristes internationaux.

Un État peut justifier son action d'assassinat ciblé lorsque, d'une part, aucune autre solution non sanglante et non létale n'est disponible, et d'autre part, par le principe de l'action militaire, l'avantage militaire de telles opérations repose sur les principes de proportionnalité et prudence en droit humanitaire. En l'absence de ces deux critères, le droit international humanitaire ne semble pas confirmer les assassinats ciblés perpétrés par les États-Unis. Ce qui est clair, c'est qu'avec cet assassinat ciblé, les États-Unis ont ciblé des commandants qui ont porté des coups violents aux terroristes de Daesh. Ciblant le général Soleimani, Abu Mahdi Al-Muhandis et leurs compagnons sont un exemple clair de terrorisme international.

À notre avis, le martyre du général Soleimani est considéré comme un assassinat d'État, et le sens d'un assassinat d'État est qu'un pays est présent dans un autre pays et mène des opérations militaires dans ce pays. En d'autres termes, l'arrivée des États-Unis en Irak et la conduite d'opérations militaires contre les responsables de la République islamique d'Iran et le martyre des responsables qui étaient dans l'armée et le CGRI en tant que responsables de la République islamique d'Iran est un signe évident violation du droit international.

L'agression et la présence dans un autre pays, l'usage de la force et le terrorisme sont, en fait, la même chose que le terrorisme d'État ; Par conséquent, ce problème est considéré comme une violation flagrante du droit international et est dû au non-respect de la Charte des Nations Unies.

Des outils illégaux ont également été utilisés dans cet acte terroriste car l'opération terroriste a été menée à l'aide de drones, et selon la Convention de Chicago, le vol de drones sans licence sur le territoire d'autres pays est interdit.

En 2013, le rapporteur de l'ONU a également qualifié l'utilisation de drones pour des assassinats ciblés d'assassinat arbitraire.

Conformément aux clauses de la Charte des Nations Unies, cette opération et sa conduite ont perturbé la sécurité internationale et, selon les paragraphes 2, 4 et 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, elle est considérée comme conduisant à une guerre dans la région. ; Par conséquent, il met en danger la paix et la sécurité mondiales.

Violation des principes du droit international :

Malgré toutes ses affirmations, le gouvernement américain a traditionnellement été l'un des principaux violateurs des droits de l'homme et du droit international public. La guerre du Vietnam a été l'une des violations des droits humains les plus courantes commises par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle de nombreuses personnes ont été tuées.

À plusieurs autres occasions, les États-Unis ont organisé des coups d'État en Amérique latine dans les années 1970, instaurant des régimes dictatoriaux qui ont entraîné le meurtre et la disparition de milliers de ses citoyens au fil des ans. Mais ce n'est pas tout, puisque Trump est arrivé au pouvoir en Aux États-Unis, les violations des droits humains se sont intensifiées. L'un des comportements les plus évidents est l'assassinat délibéré du général Qasem Soleimani. Cet acte criminel a violé de nombreux principes des droits de l'homme et du droit international public.

Il convient de noter que le général Soleimani portait un message diplomatique de hauts responsables de la République islamique d'Iran et s'est rendu en Irak avec un passeport diplomatique, qui a été approuvé par les gouvernements irakien et iranien. En fait, le Général Soleimani, en tant que diplomate officiel d'un pays étranger, s'est rendu à Bagdad et était l'invité officiel du gouvernement irakien, et la coordination nécessaire avait été faite avec le gouvernement irakien avant sa visite à Bagdad.

Par conséquent, sa tentative d'assassinat par les États-Unis était non seulement un geste dangereux et sans précédent, mais aussi une violation de l'article 8 du droit pénal international, qui ne permet pas la violation de la souveraineté et de l'intégrité des pays. En d'autres termes, ici, les États-Unis ont violé à la fois la souveraineté du gouvernement irakien en tant que pays tiers et hôte du Général Soleimani ainsi que la souveraineté de la République islamique d'Iran.

En réfléchissant sur les objectifs et les principes du droit international, la question est de savoir quels principes ont été violés par l'assassinat des commandants militaires de l'Iran et de l'Irak ?

A) Violation du principe d'égalité et de respect de la souveraineté

En réponse à la question ci-dessus, il faut dire que le premier principe qui a été violé est le paragraphe 1 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, le principe de l'égalité de souveraineté des pays. Parce que cette opération a été menée sans l'autorisation du gouvernement irakien. Les responsables irakiens ont qualifié l'opération de violation de la souveraineté irakienne.

Le principe d'égalité de souveraineté exige qu'aucun pays, quelle que soit sa puissance, n'a le droit d'entreprendre sur le territoire d'un autre pays une action contraire à la sécurité de ce pays.

Il est à noter qu'une attaque armée contre les fonctionnaires et hommes d'État d'un pays est considérée comme une atteinte à la souveraineté de ce pays ; que ces personnes soient militaires ou civiles. Par conséquent, l'action récente des Américains en attaquant la voiture transportant le général Soleimani et ses compagnons dans la première étape viole le principe de respect de la souveraineté nationale du gouvernement irakien et, par conséquent, viole le principe de non-ingérence. Avec cette opération, les États-Unis ont sans aucun doute violé la souveraineté de l'Irak.

B) Violation du principe d'interdiction du recours à la force :

Le deuxième principe qui a été violé est l'interdiction du recours à la force ou la menace de recours à la force. L'assassinat viole également la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'identification des actes d'agression et de crime et viole le paragraphe 2 de l'article 4 de la Charte des Nations Unies sur l'interdiction du recours à la force, qui est une règle internationale.

Fait intéressant, le principe de non-recours à la force signifie qu'en cas de recours à la force, on peut se défendre contre l'agresseur, ce qui est appelé légitime défense en termes juridiques. Il ne fait aucun doute que ce que le gouvernement des États-Unis a fait est sur la base de la résolution 3314 et de la coutume internationale d'agression, et la République islamique d'Iran peut légitimement se défendre contre cette agression.

C) Violation du principe de non-ingérence :

Le troisième principe qui a été violé est le principe de non-ingérence. Selon le septième alinéa de l'article 2 de la Charte, ainsi que les règles internationales coutumières, le principe est d'interdire l'ingérence dans les affaires des pays. L'opération militaire près de l'aéroport de Bagdad est une intervention militaire dans les affaires de l'Irak et de l'Iran.

Pour mieux expliquer cela, il faut définir le concept même d'intervention. L'intervention signifie forcer un autre pays à obéir à la décision et à la volonté de l'État intervenant. Il existe différents types d'intervention en droit international, comme l'intervention militaire, l'intervention économique, l'intervention diplomatique, etc. Ce qui est interdit par le droit international est l'intervention militaire et dans une certaine mesure l'intervention diplomatique. Ce qui s'est passé en Irak est une intervention militaire américaine parce qu'elle était commandé directement par Trump.

D) Violation du principe du droit à la vie :

C'est aussi une violation de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui met l'accent sur le « droit à la vie ». Par conséquent, la privation de la vie ou l'exécution extrajudiciaire est une violation du droit international des droits de l'homme et selon cet article, le droit à la vie d'une personne ne peut être privé sans ordre juridique ou en dehors du cadre juridique.

Un autre document sur les règles des droits de l'homme qui peut être examiné à cet égard est le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques en relation avec le droit à la vie. La privation du droit à la vie des individus est interdite, même en cas de conflit armé et est reconnu comme un droit humain fondamental.

Agression américaine en attaquant le convoi du Général Soleimani ; viole également le principe du respect des droits de l'homme et du droit à la vie, car, en plus du meurtre des martyrs Soleimani et Abu Mehdi Mohandas, la vie d'autres innocents a été emportée dans cette attaque pour laquelle aucune charge n'a été retenue contre eux.

Agnès Callamard, la rapporteuse de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires et arbitraires, a qualifié l'assassinat américain du général Qassim Soleimani de violation du droit international.

Callamards a déclaré : « La tentative américaine d'assassiner le général Qasem Soleimani à l'aide d'un drone était une violation du droit international ».

Dans un rapport sur les assassinats d'UAV, elle a déclaré : « Washington n'a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier et prouver que l'attaque contre le convoi du général Qasem Soleimani lorsqu'il a quitté l'aéroport de Bagdad visait à protéger les intérêts américains. »

Elle a ajouté que l'attaque était une violation de la Charte des Nations Unies et que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas fait son devoir à cet égard mais est resté silencieux face à cette action.

La réponse juridique de l'Iran dans les forums internationaux :

Dans le cas du martyre du général Soleimani par l'acte terroriste américain, toute action de représailles de la part de l'Iran serait justifiée et celui-ci pourra prendre des « actions réciproques » en vertu des articles 24 et 25 du projet de responsabilité internationale des États, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001. Il a également le droit d'exercer son droit de légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte sur l'utilisation de la légitime défense et des représailles, que ce soit individuellement par l'Iran ou collectivement par l'Iran et l'Irak.

D'autres actions en justice incluent la possibilité de déposer une plainte auprès du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale et de demander une condamnation pour assassinats ciblés, de saisir le Comité international de la Croix-Rouge pour violation du droit international humanitaire et de porter plainte devant les tribunaux.

Conclusion:

Sans aucun doute, l'attaque américaine contre le général Soleimani et son convoi le 3 janvier 2020 en Irak était un acte dépourvu de tout élément juridique et en conflit avec de nombreux principes et règles juridiques du système international, dont le plus important est le recours à la force qui est illégal. Une attaque qui est un exemple clair de terrorisme d'État et en violation flagrante de la Charte des Nations Unies (paragraphe 2 article 4 interdisant l'usage de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique des États), violation du droit international coutumier et les règles internationales et les violations des droits de l'homme.

Étant donné qu'il n'y avait légalement aucun conflit armé entre les États-Unis et l'Iran au moment de cette attaque, et que la même situation était entre les États-Unis et le gouvernement irakien, par conséquent, viser les commandants militaires de l'Iran et de l'Irak ne peut en aucun cas être accepté comme un acte légitime but et action défensive des États-Unis.

Le général Soleimani s'est rendu en Irak dans le cadre de la coopération internationale entre l'Iran et l'Irak pour lutter contre le terrorisme, et pour cette raison, sa présence militaire en Irak a été coordonnée et approuvée par le gouvernement de Bagdad.

Étant donné que le général Soleimani était le haut responsable militaire de la République islamique d'Iran et, bien sûr, était en mission étrangère en Irak, l'attaque américaine contre lui et ses alliés sur le sol irakien a sapé l'indépendance politique et la souveraineté nationale du gouvernement irakien.

Enfin, il convient de noter que la violation du droit international applicable et du droit des droits de l'homme est devenue une habitude du gouvernement américain et, ce faisant, non seulement viole intentionnellement la loi elle-même, mais soutient également les violations des droits de l'homme de ses alliés, tels que le régime sioniste et l'Arabie saoudite. L'assassinat du général Qasem Soleimani n'était pas le premier acte contre les normes juridiques américaines, ni le dernier. Mais ce modèle de conduite contraire au droit international et agissant contre un haut fonctionnaire d'un autre pays sur le territoire d'un pays tiers a été très rare auparavant. Par conséquent, en analysant les conséquences de cet acte criminel, il faut dire que ce comportement peut devenir une procédure erronée et dangereuse dans les relations entre les pays et imposer de graves conséquences sur l'environnement international,

Par conséquent, l'administration Trump a perdu sa légitimité en agissant contre les droits de l'homme et le droit international au niveau mondial, et c'est une question que le peuple américain doit défendre pour empêcher l'effondrement de son hégémonie gouvernementale dans la communauté internationale.

