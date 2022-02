Une Conférence internationale sur la diplomatie islamique et le soft power dans la sira du Prophète à Téhéran

Selon l’IRNA dimanche, citant les Relations publiques de la Conférence internationale sur la diplomatie islamique et la sîra (la vie) du noble Prophète de l’Islam, le monde d’aujourd’hui déçu par la diplomatie dominée par l’arrogance et le matérialisme, est en quête des méthodes de la diplomatie islamique basée sur la justice, la dignité, la conscience et le bonheur humains.

La diplomatie islamique familiarise les nations et les gouvernements avec le sens de la justice, de la miséricorde, de l'honnêteté et de la dignité, et cherche à former une société sûre et transcendante basée sur la justice.

La sîra ou sîrah est, dans le contexte de l'islam, la biographie du grand prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammed (Que salut de Dieu soit sur le lui et sur sa descendance).

À cet effet, l'Assemblée mondiale de la Paix islamique, pour introduire et expliquer la diplomatie islamique en mettant l'accent sur la biographie du Saint Prophète (PSLD) a prévu une conférence internationale avec la participation d'un groupe d'élites et d'experts et des représentants d'organisations iraniens et étrangers en mars 1400 à Téhéran.

La date limite pour soumettre les articles est le 12 février 2022 et la date de la conférence qui va durer deux jours est prévue les 26 et 27 février.

Pour contacter le secrétariat de la conférence, les intéressés peuvent consulter les adresses suivantes : www.iwpeace.com et www.salamnews.ir

Courriel : culturalconference@gmail.com‌

Téléphone : +982188535248 Fax : +982188535247

