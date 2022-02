Amir Abdollahian dévoile le document complet de défense civile du ministère des Affaires étrangères

Amir Abdollahian ce mercredi à l'exposition de la défense civile, organisée pour la première fois par le ministère des Affaires étrangères, a exprimé son appréciation pour l'initiative d'organiser l'exposition, et qu'il a qualifiée de motif utile et influent pour faire progresser le niveau de connaissance des employés du ministère des Affaires étrangères et diplomates iraniens.

Il convient de noter que l'exposition sur la défense civile du ministère des Affaires étrangères présente un certain nombre d'appareils connexes produits par des sociétés iraniennes du savoir ; y compris les appareils pour tester la pollution de l'environnement, les appareils pour désinfecter les lettres, les manuscrits, les vêtements, les objets personnels et les appareils pour détecter et détruire les petits objets volants, ainsi que les livres et publications spécialisés dans ce domaine.