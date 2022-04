Yémen : la coalition menée par l'Arabie saoudite a violé 92 fois le cessez-le-feu en 24 heures

Les forces d'agression et leurs mercenaires ont commis 92 violations humanitaires et militaires du cessez-le-feu au cours des dernières 24 heures, a indiqué l’agence de presse yéménite (Saba).

Une source militaire a déclaré à l'agence de presse yéménite (Saba) que les violations de l'agression ont été décrites par 14 violations des avions de reconnaissance armés et espionnant encerclé au-dessus des provinces de Marib et de Saada.

La source a confirmé la surveillance d'une violation d'une opération offensive par les mercenaires d'agression contre les emplacements de l'armée et des comités populaires à Al-Balaq Al-Sharqi dans la province de Marib.

La source a déclaré que 14 violations avec des tirs de roquettes et d'artillerie ont été enregistrées lorsque les mercenaires de l'agression ont tiré intensivement des roquettes Katyusha et de l'artillerie sur les emplacements des héros de l'armée et des comités populaires à Al-Balaq Al-Sharqi à Marib.

Les mercenaires de l'agression ont également tiré une série d'obus de mortier sur des sites de l'armée et du Comité populaire à Al-Malahiz et sur des cimetières de la province de Saada.

La source a souligné que 63 contrevenants étaient surveillés, ce qui s'est illustré par des bombardements intenses, des tirs embusqués et des tirs sur les maisons des citoyens, ainsi que sur les sites de l'armée et du Comité populaire dans les provinces de Marib, Al Dhale'a, Hajja et Saada.

L'Arabie saoudite a lancé une offensive de grande envergure contre le Yémen, le pays arabe le plus pauvre, le 26 mars 2015, sous la forme d'une coalition de plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, avec l'aide et le feu vert des États-Unis, sous la prétexte du retour du président déchu Abd al-Mansour Hadi pour exercer ses ambitions politiques.

