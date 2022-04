Chef des Houthis: les pays compromettants avec le régime sioniste ne cherchent pas la stabilité dans la région

« Les gouvernements des Émirats arabes unis, de Bahreïn et d'Arabie saoudite, sous prétexte de rétablir la paix et la stabilité dans la région, ont commencé à normaliser les relations avec le régime sioniste. », a ajouté le numéro 1 des chiites yéménites.

« Les gouvernements qui ont normalisé leurs relations avec le régime sioniste pensent qu'il est bon de faire des concessions de quelque manière que ce soit, si c'est dans l'intérêt du régime sioniste et des États-Unis, mais ces Etats agissement d’une manière sauvage envers des Etats autres que ceux de Washington ou de Tel Aviv, et ne sont pas prêts à abandonner leurs positions. », a souligné Badroddin.

Soulignant que ces pays sont des oppresseurs et ne recherchent pas la paix et la stabilité pour la Communauté islamique, il a ajouté : « Au contraire, ces pays ont financé la sédition et cherchent à la soutenir par le biais des médias et de l'influence politique. »

Le leader du mouvement Ansarollah a souligné que les pays compromettants de la région sont l'ennemi des nations qui s'opposent au régime sioniste, y compris le Yémen.

Se référant aux récents développements à la mosquée Al-Aqsa, le chef des Houthis a qualifié l'attaque contre ce lieu saint et ses fidèles de signe de l'inimitié du régime sioniste envers l'islam et les sanctuaires islamiques.

Les remarques d’Abdul Malik Bardoddin interviennent après que la situation sécuritaire dans les territoires occupés soit devenue extrêmement tendue après le début du mois sacré du Ramadan.

Vingt-sept Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements entre les forces sionistes et la jeunesse palestinienne dans le nord et l'ouest de Naplouse.

Ces derniers jours, plus de 160 personnes ont été blessées et plus de 20 Palestiniens ont été tués par des militants sionistes lors de l'attaque des forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens.

Sept des martyrs palestiniens sont issus des affrontements de jeudi et vendredi derniers.