Téhéran-Jakarta : points communs religieux et culturels ; un bon terrain pour améliorer le niveau des interactions

Selon l’IRNA, le président iranien Ebrahim Raïssi a félicité le président indonésien Joko Widodo et le peuple indonésien à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, le mercredi 4 mai, et a exprimé l'espoir que le gouvernement et le peuple indonésiens, ainsi que toutes les nations du monde, jouiraient de la paix et de la sécurité.

Se référant aux diverses capacités des deux pays, le président iranien a ajouté : « En travaillant ensemble pour réaliser ces capacités, les relations entre les deux pays peuvent être développées dans tous les domaines ; la République islamique d'Iran cherche à renforcer ses relations avec la priorité des pays amis, aux niveaux régional et international. »

Dans une autre partie d'une conversation téléphonique avec son homologue indonésien, le président iranien Ebrahim Raïssi, faisant référence a l'importance de la question palestinienne dans le monde islamique, a déclaré : « Les pays islamiques doivent être cohérents et unis dans la défense des luttes menées par le peuple palestinien. »

Dans cette conversation téléphonique, le président indonésien Joko Widodo a félicité le président et le peuple iranien à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, insistant l'intérêt de son pays à développer la coopération bilatérale, régionale et internationale avec la République islamique d'Iran, notamment dans le domaine de l'énergie et de la santé.

« En plus des points communs culturels, l'Iran et l'Indonésie ont des points de vue proches sur les questions régionales et internationales, et tous deux soutiennent les causes du peuple palestinien » a-t-il ajouté.

