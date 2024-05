Raïssi : l’Iran saura répondre fermement à tout acte d’arrogance

Selon le journaliste d'IRNA, l'ayatollah Seyed Ebrahim Raïssi s’est adressé aux Iraniens mardi soir 7 mai à l’occasion d’une intervention télévisée. Il s’agit de la 10e interview télévisée en direct du président, dont les points les plus importants sont les suivants :

- Gaza est une manifestation de luminosité, de résistance et d'endurance, de patience et d'amour pour Dieu. Selon tous les experts politiques du monde, le gagnant dans ce domaine est le peuple résistant de Palestine, et les perdants dans ce domaine sont le régime sioniste et ses partisans.

- Le régime sioniste est désespéré et vaincu ; L’une des manifestations de ce désespoir est l’attaque contre l’ambassade de la République islamique d’Iran à Damas. Un acte contraire à toutes les lois et réglementations internationales. Après cela, le leader de la Révolution islamique a annoncé que le régime sioniste serait puni, et cette promesse a été tenue par nos forces armées.

- L'opération "Promesse Véridique" a prouvé qu'un Iran fort peut chasser l'ombre de la guerre du pays et éliminer l'option militaire de la table.

- Nous avons toujours annoncé aux pays et nations voisins que l'Iran était votre ami et cela a été prouvé. Lors de la réunion que j'ai eue hier avec les responsables de la région du Kurdistan irakien, ils ont estimé que ce que Haj Qassem Soleimani a fait pour défendre la région et pour neutraliser le groupe terroriste de Daech ne sera jamais effacé de la mémoire du peuple du Kurdistan irakien.

- Le message de l'Opération Promesse Véridique est que si quelqu'un veut s'opposer à la République islamique d'Iran, nous le ferons avec toute force et toute puissance, et s'il veut être ami, nous le serons également avec lui dans une relations gagnant-gagnant et dans un geste de bonne volonté et de réciprocité.

- Le gouvernement iranien n'a jamais quitté la table des négociations. Dès le début du 13e gouvernement, notre objectif était d'exprimer notre opinion de manière logique et rationnelle chaque fois que l'occasion l'exigeait. Les Américains et les Européens ont rompu leur promesse à plusieurs reprises. L'agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a annoncé à plus de 15 reprises que la République islamique n'avait aucune déviation en matière d'activité nucléaire et menait une activité nucléaire totalement pacifique.

- Les négociations à elles seules ne peuvent pas résoudre le problème ; si nécessaire, nous négocierons et, le cas échéant, les missiles pourront être notre réponse.