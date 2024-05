Le Corridor Nord-Sud ; au centre des débats du Forum économique Russie - Monde islamique

Dans un discours prononcé vendredi soir, lors de 15ème réunion du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum), le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri a fait point sur le corridor Nord-Sud dans les branches orientale, centrale et occidentale et a exprimé l'espoir que la construction du chemin de fer Rasht-Astara, la liaison ferroviaire manquante de la partie ouest de ce corridor, commencera après la signature de l'accord de coopération entre l'Iran et la Russie en 2024.

Ali Bagheri a souligné que le Corridor Nord-Sud jouera un rôle important dans le renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité de la région.

Notant que la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Iran se trouvent dans la branche orientale du corridor Nord-Sud, le vice-Premier ministre russe, Marat Khousnoulline a déclaré : « La Russie coopère avec le Kazakhstan dans le domaine de l'achèvement des infrastructures de transport et, d'autre part, le Turkménistan a commencé en 2023 les travaux de construction d'une route le long de la mer Caspienne vers l'Iran et le Kazakhstan. »

Les routes utilisées pour acheminer les marchandises de l'Inde vers Saint-Pétersbourg, en Russie, qui passent par le canal de Suez, s'étendent sur environ 14 500 km, cependant, le corridor Nord-Sud ne fait que 7 200 kilomètres de long, et l'utilisation de cette capacité réduit le temps de transit de 40 % et les coûts de transport de 30 %.

La capitale de la république du Tatarstan accueille du 14 au 19 mai la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum). Les participants discutent du tourisme, des affaires, de la technologie, de la finance islamique et des investissements, entre autres, selon l’agence de presse Sputnik News.